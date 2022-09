Elezioni 2022, hashtag #Meloni il più citato sui social

(Adnkronos) – Nella ‘classifica’ degli hashtag il più citato in rete è #Meloni, seguito da #Conte, #Letta e #Calenda in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. E’ quanto emerge dalla web analysis e social listening di Identità Digitale in collaborazione con AdnKronos che analizza i 4 candidati premier sulle varie piattaforme social ovvero Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, Enrico Letta e Carlo Calenda.

Nella settimana dal 29 agosto al 5 settembre, “i numeri – commenta Helene Pacitto, Ceo di Identità Digitale – sono molto simili a quelli della settimana scorsa in termini di pubblicazioni ed engagement. Si nota sempre un Calenda disordinato e compulsivo ma pieno di grinta che posta una media di 31 tweet al giorno. Un Conte che supera il milione di like complessivo sui 41 post settimanali di facebook. Una Meloni che utilizza gli attacchi come armi da difesa e che mantiene una linea definita e curata raccogliendo oltre 80 mila commenti su Instagram, ed un pacato Letta che ci prova ma con un ritorno numerico nettamente inferiore agli altri 3 candidati: tanti post con poco consenso, su 57 di facebook solamente 25 mila commenti”.