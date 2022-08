Elezioni 2022, Meloni: “Io a Palazzo Chigi? Dipende da italiani”

(Adnkronos) – ”Sono pronta a governare, a guidare un governo che faccia gli interessi degli italiani. Ma so bene che si tratta un impegno da far tremare i polsi”. Lo ha detto Giorgia Meloni stasera in Puglia. “E’ un impegno che non prendo a cuor leggero. La notte non dormo, se penso alle bollette… Se pensavo a una stagione per governare, beh, difficile pensarne a una peggiore…”. ”Sono pronta a governare, ma si deve trattare di un governo serio, coraggioso, senza secondo fini. Spero di farlo, se poi lo farò, non dipende da me ma dagli italiani. Perciò dico: ‘andate a votare il 25 settembre’. Non vi girate dall’altra parte”.

“Se dovesse vincere il centrodestra e ci fosse l’affermazione di Fratelli d’Italia, non ho ragione di credere che Mattarella possa assumere una scelta diversa” da quella di indicarmi come premier. ”Sono tranquilla su questo. C’è il problema dello scollamento tra la realtà e quanto vedo sulla stampa”. ”L’anomalia non è Giorgia Meloni scelta dai cittadini, l’anomalia è stata il governo Monti…” aggiunge.

LE RIFORME – ”Il presidenzialismo è la madre di tutte le riforme. Vorrei coinvolgere tutti, ma quello che non capisco e non accetto è dire ‘non si può discutere’…”.

LETTA – ”Considero vergognoso che Letta dica alla Cnn che l’Italia è perduta, se vince il centrodestra. Gente che pur di governare è disposta a camminare e a farlo sulle macerie. Questo mi dà molto fastidio. Io ho fatto un’intervista alla Fox new, ma non ho certo parlato male della mia Nazione…”.

RAI – ”Tanti giornalisti vanno a dibattiti, presentazioni. Ora viene uno, il direttore del tg2 Sangiuliano, alla Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Milano, e lo volevano cacciare dalla Rai… La domanda che faccio è: a monte di Sangiuliano, le persone che votano il centrodestra hanno o non hanno gli stessi diritti civili degli altri? Questo è il tema che voglio porre. Non accetto più un’Italia nella quale chi la pensa in modo distonico dalla sinistra, non ha gli stessi diritti…”.