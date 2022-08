Elezioni 2022, Renzi: “Con Crisanti chiusi al primo raffreddore”

(Adnkronos) – “Il Pd ha scelto, secondo me Letta è rimasto fermo al 2014 ma invece siamo nel 2022”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, ospite di ‘Tg2 Post’. “Le candidature del Pd sono fatti del Pd ma dalle candidature si capisce cosa si vuole fare. Se uno candida Crisanti che è uno dei virologi più famosi, che prima voleva tenerci chiusi a Natale, poi ad aprile voleva chiuderci in casa per salvare l’estate, poi in estate chiusi di nuovo perché altrimenti c’erano troppi morti. Ho paura che al primo raffreddore ci prendiamo una quarantena di due mesi e non ne usciamo”, ha concluso Renzi.