Elezioni e M5S, Conte: “No alla caccia al colpevole”

“No alla caccia ai singoli a cui addossare il marchio dei colpevoli”. Così Giuseppe Conte in assemblea congiunta M5S, analizzando l’esito delle ultime amministrative. “Serve una grande assunzione di responsabilità collettiva”. “Sento ripetere spesso nel M5S che tanto alle amministrative siamo sempre andati male. Io dico che non possiamo assolverci: dobbiamo decidere ciò che vogliamo fare, essere e ciò che non vogliamo essere. Il nostro giudizio non può essere indulgente”. A Roma e Torino “siamo stati spettatori e di certo questa è una delusione che non possiamo compensare neppure con l’importante apprezzamento ricevuto dai cittadini di Napoli”. “A Raggi e Appendino” aggiunge “va il nostro ringraziamento per l’impegno riposto nel superare i tanti ostacoli che hanno dovuto affrontare”.



Per quanto riguarda, invece, Gianroberto Casaleggio che, dice, “è stato vilipeso”, “sono contento che Davide abbia annunciato una nuova querela per la ripresa di una notizia che lui stesso ha dichiarato infamante per la memoria del padre”.