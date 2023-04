(Adnkronos) – A spoglio ancora in corso, quando i primi dati del Viminale sulle elezioni in Friuli Venezia Giulia danno il candidato del centrodestra e governatore uscente Massimiliano Fedriga in vantaggio netto sugli sfidanti, arriva l’esultanza sui social del leader della Lega Matteo Salvini. “E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la terza! Grazie Friuli Venezia Giulia”, scrive il numero uno del Carroccio, postando una foto in compagnia di Fedriga.