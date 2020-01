A margine delle elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria, sono arrivate le prime dichiarazioni di alcuni dei principali leader politici, i quali hanno commentato a caldo gli esiti delle urne.

Se per Matteo Salvini “In Emilia Romagna per la prima volta c’è stata partita”, per Zingaretti è sembrato opportuno rilasciare un “Grazie alle Sardine”. Differenti gli stati d’animo a fronte di quelli che sono stati i primi riscontri dalle urne, divenuti poi via via sempre più concreti nel corso dei minuti e delle ore.

Elezioni Regionali, le prime reazioni dei leader politici: Salvini, Zingaretti, Orlando, Renzi, Bellanova

Il numero uno della Lega Matteo Salvini ha preso parola dal quartier generale della Borgonzoni a Bentivoglio. “Avere una partita aperta in Emilia Romagna per me è un’emozione, dopo settant’anni per la prima volta c’è stata una partita”: questo il primo, principale punto focale di Matteo Salvini, che ha appunto preso parola dopo il voto che ha visto la concorrere Lucia Borgonzoni quale candidata del centrodestra per le regionali in Emilia-Romagna.

“In Emilia-Romagna è stata una cavalcata eccezionale commovente e sono orgoglioso. Per me è un’emozione che dopo 70 anni ci sia stata una partita qui”, ha appunto ammesso il leader del Carroccio. “Che la Lega sia il primo partito è un’emozione incredibile e quindi ci tenevo a ringraziare coloro che sono ai seggi”, ha corroborato poi. “Chiunque vincerà che sia Lucia o Stefano, vorrà dire che avrà meritato, perché il popolo ha sempre ragione”.

aggiornamento ore 1,31

Si registrano anche le parole di Nicola Zingaretti, che fuori dal Nazareno ha rilasciato alcune dichiarazioni. “I dati che stanno emergendo confermano per fortuna una grande vitalità dell’elettorato che ha partecipato in massa. Un immenso grazie al movimento delle sardine”, dice Zingaretti.

Arrivano poi anche le parole di Renzi. “Un grande abbraccio a Stefano Bonaccini: vittoria nettissima e bellissima, merito di un grande presidente. Buon lavoro anche a Jole Santelli. Archiviata la campagna elettorale, adesso, tutti al lavoro”: queste le parole scelte su Twitter da parte del leader di IV Matteo Renzi.

E chi ha voluto commentare con rapidità la vittoria di Bonaccini è stata la ministra di Italia Viva Teresa Bellanova: “In agosto abbiamo sconfitto Salvini in Parlamento, stanotte con il voto in Emilia Romagna lo abbiamo sconfitto nelle urne”. E Matteo Renzi: “Un grande abbraccio a Stefano Bonaccini: vittoria nettissima e bellissima”.

Aggiornamento ore 4,43

Nel mentre, il segretario Pd Nicola Zingaretti, dopo un iniziale tweet, ha come detto voluto entrare nel merito degli esiti delle urne con un certo piglio. “Il primo tema ora è mettere in campo tutte le azioni per far ripartire l’Italia. Dall’Emilia Romagna è arrivato un segnale: Salvini sa raccontare i problemi ma non li sa risolvere e il popolo ha reagito. Salvini ha perso e il governo è rafforzato. Spero che i 5Stelle decidano da che parte stare”.

Nel centrosinistra, e in particolare per il Pd, il voto regionale con la vittoria in Emilia-Romagna è stato preso con grande entusiasmo . D’altro canto il calo dei dei grillini può creare problematiche. O magari un possibile terremoto quanto a equilibri di potere in seno alla attuale maggioranza o meno. Possibile un riassetto?

In questo senso si è voluto esprimere il vicesegretario dem Andrea Orlando, facendo chiarezza: “Noi non vogliamo un riassetto di posti, ma che sia messa da parte dal M5s una certa vena antipolitica e giustizialista”.

Ecco perchè, alla luce del voto e di queste parole, pare assumere una certa rilevanza, a stretto giro di posta, il test sul tema della prescrizione.

aggiornamento ore 7,37