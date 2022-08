Elezioni: sconti ed agevolazioni per gli elettori italiani sui biglietti per treni ed aerei. Ecco come funziona

Elezioni: sconti ed agevolazioni per gli elettori italiani sui biglietti per treni...

Cosa non sono capaci di ‘inventarsi’ i nostri istitutori quando si tratta di recarci alle urne! Così, dopo aver ‘sorvolato’ sulle tanto ‘raccomandate’ mascherine in occasione dei recenti referendum (per altro falliti, con l’ennesimo dispendio di soldi pubblici), ora ecco gli sconti e le ‘agevolazioni’, sui biglietti che in molti ‘dovrebbero’ acquistare per raggiungere in aereo – o mediante un treno regionale e a lunga percorrenza – le località di voto, in occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Sconti ed agevolazioni per andare a votare: ecco le offerte per chi viaggerà in treno

Per quel che riguarda i treni (grazie alla convenzione stipulata fra il ministero dell’Interno e le ‘varie’ imprese), comunicano da Fs, che i ‘potenziali’ elettori (non si escludono infatti ‘improvvise’ gite fuori porta!), avranno la possibilità di raggiungere il proprio collegio elettorale, usufruendo di particolari riduzioni sui biglietti di viaggio di andata e ritorno. Tra le ‘offerte’ segnaliamo quella del 70% di sconto sui servizi alta velocità (Intercity, Eurocity Italia-Svizzera), e del 60% per quanti dovranno invece spostarsi con i treni regionali a tariffa di corsa semplice regionale e interregionale.

Sconti ed agevolazioni per andare a votare: ecco le modalità per chi viaggerà in treno

Validi per i viaggi realizzati nell’arco di venti giorni a ridosso del 25 settembre, nello specifico, per quel che riguarda l’andata, a partire dal 16 settembre si potrà viaggiare in treno a prezzo scontato mentre, per il ritorno la data limite è quella del 5 ottobre. I biglietti possono essere acquistati anche online – visitando il sito internet, o consultando l’App di Trenitalia. Per poter usufruire delle ‘offerte’ è necessario essere provvisti di documento di identità e tessera elettorale da esibire al personale dedicato. Ovviamente possono usufruire dei biglietti a prezzo ridotto sia gli elettori residenti nel territorio nazionale, sia quelli residenti all’estero.

Sconti ed agevolazioni per andare a votare: ecco le offerte per chi viaggerà in aereo

Grazie all’accordo con gli Interni, Ita airways aiuterà tutti quei cittadini che desiderano tornare nel proprio comune di residenza per votare, con uno sconto sul biglietto di andata e ritorno. Nello specifico si tratta di uno sconto del 50% sulla tariffa base per i voli nazionali, e del 40% sulla tariffa base per gli internazionali, fino al 25% sulla tariffa base sulle tratte intercontinentali.

Un’iniziativa ovviamente rivolta ai cittadini italiani residenti all’estero non iscritti all’Aire. Anche qui è prevista una ‘scadenza’, l’offerta si riferisce infatti applica ai biglietti acquistati dal 30 agosto al 25 settembre, per poi viaggiare nel periodo compreso dal 22 al 28 settembre. I biglietti sono disponibili sul sito Ita airways, dove basterà compilare il form di booking presente nella pagina dedicata. E’ anche possibile farlo attraverso il call center della compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.

Come spiega inoltre l’agenzia di stampa AdnKronos: “Al momento del check-in e dell’imbarco, al passeggero verrà semplicemente chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla sezione elettorale”.

Max