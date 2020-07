Elezioni Usa 2020, Kanye West si candida con il sostegno di Elon Musk

Il famoso rapper Kanye West (il più pagato al mondo) ha annunciato che si candiderà alle presidenziali di novembre negli Stati Uniti. Lo ha fatto su Twitter, dove è seguito da quasi trenta milioni di follower: “Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti”.

Poco dopo Kanye West ha incassato, sempre su Twitter, l’appoggio di Elon Musk. “Hai il mio pieno sostegno”, ha scritto il fondatore di Tesla e SpaceX.

Non è la prima volta che Kanye West prova a entrare in politica. Per il momento non ha effettuato i passaggi burocratici necessari; si vedrà se è stata solo una battuta. O un sondaggio per il futuro.

Mario Bonito