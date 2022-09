Elodie: “Io donna di sinistra. Meloni? Spero non si torni indietro su diritti”

(Adnkronos) – “Sono una donna di sinistra. Ha vinto Giorgia Meloni, farà quello che deve fare, sperando che non si torni indietro sui diritti acquisiti. Basta, per il resto vedremo”. Elodie, sul palco di Propaganda Live, si esprime così dopo le elezioni politiche 2022 che hanno decretato la vittoria del centrodestra trascinato da Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni. “Sono nata e cresciuta in periferia, mi sono sempre ritrovata a sinistra. Ho amici di destra, litighiamo ma ci vogliamo bene: c’è sempre un punto di incontro se non si è estremisti. Ora i miei amici sono contenti ma non si sentono rappresentati. Sui diritti, dall’aborto all’omotransfobia, siamo d’accordo”, dice la cantante.

Scorrono le immagini di un recente comizio di Meloni. La leader di Fdi fa riferimento ad una netta prevalenza di persone di sinistra nell'ambiente dello spettacolo. "Non ci sono artisti di destra? Non è assolutamente vero: c'è Pino Insegno, cìè Enrico Ruggeri, c'è Iva Zanicchi e c'è Povia… Sta dicendo che qualcuno si vergogna di essere di destra?", dice. "Essere di destra è una cosa, essere 'fascio' è un'altra".