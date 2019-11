Emilio Fede dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dopo la caduta: come sta l’ex direttore di Tg1 e TG4

Buone nuove per Emilio Fede: il giornalista e ex direttore di TG1 e TG4 infatti è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dopo alcuni controlli per via della caduta che nella giornata di ieri aveva spaventato un pò tutti, obbligandolo ad un ricovero di urgenza.

Il giornalista, che era andato in ospedale due volte per un dolore a una gamba, dunque torna a casa e evidentemente lo fa in condizioni in miglioramento.

La prima volta era stato subito messo in dimissioni, la seconda era tornato per via di un dolore a una gamba. Dopo essere passato dal Pronto soccorso e aver fatto alcuni esami è stato rimandato a casa.

aggiornamento ore 5,12

A quanto pare l’ex conduttore del Tg4 Emilio Fede, è stato vittima di una caduta, ma inizialmente erano pochi i ragguagli circa la modalità o, ancor di più, le conseguenze dell’incidente.

aggiornamento ore 7.9,06

Emilio Fede sarebbe caduto in casa e condotto con sollecitudine al pronto soccorso. Sulla base delle ultime informazioni sembra che il giornalista non abbia riportato ferite importanti, ma un forte dolore al ginocchio oltre a contusioni.

aggiornamento ore 12.22