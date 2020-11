Emma difende Casadilego: il discorso da applausi

La fragilità di Casadilego è presente nelle sue canzoni e nella sua voce, che arriva dritta al cuore. Una sensibilità che la porta a vedere il mondo con gli occhi di chi sa decifrarlo. Anche se non tutto può essere spiegato. Come gli attacchi che la giovanissima cantante, 17 anni, ha subito sul suo aspetto fisico attraverso i social network.

C’è stata male, lo ha confessato a Hell Raton, giudice della categoria Under Donne di X Factor. È ancora troppo giovane forse per capire a cosa possa portare la cattiveria. Ma chi c’è passata prima di lei l’ha confortata. Emma Marrone durante la diretta di ieri, con gli occhi lucidi, le ha lanciato un messaggio che va dritto al cuore: “Alla tua età, per come funzionano adesso le cose, avere questo timore nel riguardarti, nel vederti allo specchio forse è un miraggio, il simbolo di qualcosa di sano che deve essere preservato”.

E ancora: “Vorrei prestarti i miei occhi per farti vedere quanto è bello guardarti da fuori, quanto è bello vedere una cosa sana, pura, pulita. Una donna con la “d” maiuscola, una donna con le palle che non è omologata all’immagine di Instagram, di Twitter, di Tiktok e di tutta quella m***a che ci stanno propinando”. Un messaggio già diventato simbolo della lotta al body shaming.