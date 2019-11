Empoli, ufficiale l’arrivo di Muzzi: il comunicato

Ora non dovrà solo perforare le difese avversarie, dovrà anche evitare di prendere troppi gol. Roberto Muzzi, storico attaccante degli anni 90’ è pronto ad una nuova avventura in panchina. Roma e Lazio nel suo passato da calciatore, il Genoa in quello da vice in panchina.

Ora una panchina ce l’avrà tutta per sé, perché l’Empoli gli ha dato l’opportunità di misurarsi con la Serie B. Un campionato importante, nel quale Muzzi dovrà provare a risollevare la squadra toscana, affossata da un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative.

Muzzi all’Empoli, il comunicato della società

Ad annunciare l’arrivo di Muzzi in panchina lo stesso Empoli attraverso un comunicato ufficiale: “L’Empoli FC comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Roberto Muzzi. Il nuovo allenatore sarà presentato alla stampa questo pomeriggio alle ore 13.45 presso la sala Antonio Bassi dello Stadio Castellani’, si legge nella nota.