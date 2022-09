Energia – Mura (Pd): “Il nuovo Governo si occupi subito della situazione di precarietà delle Isole” 

“Con l’Energy Release il governo Draghi interviene in modo significativo ma non ancora soddisfacente per la Sardegna. Sarebbe andata diversamente, se il suo lavoro non fosse stato interrotto a freddo da Lega e 5 Stelle. Bisogna ricordarlo perché ora gli stessi membri che hanno abbattuto il Governo fanno campagna elettorale da posizioni ministeriali. Mi chiedo dove risieda la coerenza. Il nuovo Governo dovrà occuparsi subito dei gravi problemi aperti e il Pd sarà ancora a fianco dei lavoratori”.

Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), dopo che il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha annunciato di aver firmato il decreto attuativo sull’Energy Release.

“Purtroppo le imprese energivore della Sardegna come anche i trasporti – aggiunge la deputata dem – a partire dalla continuità marittima e aerea, restano in condizioni precarie per le specifiche penalizzazioni dell’insularità. Chiederemo altri interventi straordinari ma soprattutto una strategia per il gas di transizione e per le rinnovabili sostenibili”.

