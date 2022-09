(Adnkronos) – Engineering comunica che si sono realizzate tutte le condizioni Antitrust e golden power per l’acquisto del 43,209% di Be Shaping The Future, essendo state ottenute tutte le autorizzazioni e i consensi richiesti dalle applicabili legislazioni. Lo comunica una nota, nella quale si indica come data del closing dell’operazione il prossimo 26 settembre.