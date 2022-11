Enogastronomia – ‘Vino Naturale’, fino a lunedì la fiera autunnale dei produttori alla Città dell’Altra Economia

Sarà possibile non solo degustare ma anche acquistare in loco le bottiglie del cosiddetto “vino spontaneo”, cresciuto secondo un percorso legato a biodiversità e vitalità ambientale. Un viaggio a tappe tra gli areali vinicoli italiani più e meno conosciuti che diventerà occasione di confronto ed esplorazione, per intenditori e normale pubblico e che propone da ogni regione, tra associati VAN e ospiti, varie tipologie di produzione.

Questa la lista definitiva delle cantine presenti

Abruzzo: Azienda Agricola Ludovico – Vittorito (Aq)

McCalin di Federico Nardi – Martinsicuro (Te)

Tocco d’Italy Società Agricola *OSPITE Tocco da Casauria (Pe)

Calabria: Tenuta del Conte – Cirò Marina (Kr)

Campania: – Azienda Agricola Salvatore Magnoni Rutino (Sa)

Azienda Agricola Terra di Briganti – Casalduni (Bn)

Cantina Bosco Sant’Agnese *OSPITE Calvi (Bn)

Emilia Romagna: Azienda Agricola Maria Bortolotti – Zola Predosa (Bo)

Claudio Plessi- Castelnuovo Rangone (Mo)

Liguria: Azienda Agricola Terra della Luna *OSPITE Ortonovo (Sp)

Lazio: Azienda Agricola Palazzo Tronconi – Arce (Fr)

Azienda Agricola DS Bio – Pescosolido (Fr)

Azienda Agricola I Chicchi – Ardea (Rm)

Azienda Agricola Il Vecchio Poggio – Isola del Liri (Fr)

Azienda Agricola Marco Falcone – Piglio (Fr)

Aurete *OSPITE Parco Naturale dei Monti Aurunci Esperia (Fr)

Lombardia: Vigne del Pellagroso – Castel d’Ario (Mn)

Marche: Tenuta S. Marcello – San Marcello (An)

Solo Buon Vino *OSPITE Roncosambaccio, Fano (Pu)

Molise: Vinica – Ripalimosani (Cb)

Piemonte: Vinicea – Ottiglio (Al)

Azienda Agricola La Cascinetta – Viarigi (At)

Az. Agricola Daniele Saccoletto – San Giorgio Monferrato (Al)

Umaia Cantina e Vigneto *OSPITE Carezzano (Al)

Puglia: Agricola Morasinsi *OSPITE Minervino Murge (Bt)

Sicilia: Cantina Il Malandrino – Mascali (Ct)

Biologica Stellino *OSPITE Alcamo (Tp)

Azienda Agricola Antonio Gerardi *OSPITE Sciacca (Ag)

Toscana: Cooperativa Agricola La Ginestra – San Casciano in val di Pesa (Fi)

Azienda Agricola La Busattina- San Martino sul Fiora (Gr)

Azienda Agricola Casteldelpiano – Licciana Nardi (Ms)

Podere Fornace Prima – Cerreto Guidi (Fi)

Il Casale di Giglioli e Rinaldi *OSPITE Certaldo (Fi)

Umbria: Podere Fontesecca – Città della Pieve (Pg)

La Casa dei Cini – Piegaro (Pg)

Fattoria Mani di Luna – Torgiano (Pg)

Cantina Antonioli *OSPITE Gubbio, Fraz. Loreto (Pg)

Eraldo Dentici *OSPITE Montefalco (Pg)

Veneto: Impronta Agricola – Belfiore (Vr)

Distribuzione

VINA Next Generation Wine con i vignaioli:

Azienda Agricola Longarico / Alcamo (Tp) Sicilia / Poderi Cellario / Carrù (Cn) Piemonte / Agricola Paglione / Lucera (Fg) Puglia / Emilia Pennac azienda agricola biodiversa / Terrazza Coste (Pv) Lombardia

Food

Maria Grazia Agates Catering – Bracciano (Rm) / Azienda Agricola Capriss – Formaggi di Capra – Alseno (PC)

Gli ingressi, al costo di € 20,00 per giorno o € 30,00 cumulativo, sono acquistabili in loco o sul sito ufficiale della VAN. Per gli operatori di settore e stampa è riservata la possibilità di accredito, nella sola giornata di lunedì 7 novembre, tramite la compilazione del modulo al link predisposto sul sito.

CITTÀ DELL’ALTRA ECONOMIA: Largo Dino Frisullo – Roma (Testaccio)

Orari:

Sabato 5 Novembre | orario 11,00 – 20,00

Domenica 6 Novembre | orario 10,00 – 20,00

Lunedì 7 Novembre | orario 12,00 – 19,00

Ingresso: € 20,00 (singolo) – € 30,00 (cumulativo per i giorni 5 e 6 novembre)

