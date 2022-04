Epatite acuta nei bambini e vaccino covid, l’Iss esclude legami

Non c’è correlazione tra le epatiti acute di origine sconosciuta riscontrate nei bambini di diversi paesi, tra cui l’Italia, e il vaccino anti-Covid. Ad escludere il legame è l’Iss (Istituto superiore di Sanità): “Al momento non ci sono elementi che suggeriscano una connessione tra la malattia e la vaccinazione, e anzi diverse considerazioni porterebbero ad escluderla”.

Spiega l’istituto: “Nella quasi totalità dei casi in cui si è a conoscenza dello status i bambini colpiti non erano stati vaccinati” contro il Covid. L’ipotesi che l’epatite acuta di origine sconosciuta nei bambini sia causata da un adenovirus è improbabile, in quanto questo tipo di virus normalmente non è associato a malattie epatiche”. Piuttosto, spiega l’Iss, “una eziologia infettiva sembra essere più probabile in base al quadro epidemiologico e clinico”.

Difficile ad oggi dire da cosa abbia origine l’epatite contratti da alcuni bambini, gli esami effettuati finora non hanno portato ad alcun risultato concreto: “Al momento nessuna delle teorie formulate sull’origine ha avuto un riscontro attraverso evidenze scientifiche – ricorda l’Iss – Inoltre ogni anno in Italia, come negli altri paesi, si verifica un certo numero di epatiti con causa sconosciuta, e sono in corso analisi per stabilire se ci sia effettivamente un eccesso”.

Conclude l’Iss: “Le ipotesi iniziali del team di indagine nel Regno Unito proponevano una eziologia infettiva o possibile esposizione a sostanze tossiche. Informazioni dettagliate raccolte attraverso un questionario relativo a cibi, bevande, abitudini personali dei casi non hanno evidenziato esposizioni comuni”.