Epifania, 3,5 milioni di persone in macchina. Anas toglie i cantieri per facilitare la circolazione

Epifania, 3,5 milioni di persone in macchina. Anas toglie i cantieri per...

Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 gennaio sulle strade e sulle autostrade si muoveranno circa 3,5 milioni di persone. La società Anas, Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, avverte che per facilitare la circolazione rimuoverà 171 cantieri fino all’8 gennaio.

Il traffico sarà in crescita anche sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”: gli incrementi previsti sono del +20% nella giornata di oggi venerdì 5 gennaio, +25% nella giornata di domani sabato 6 e + 30% domenica 7 gennaio.

Per sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio 2024 è prevista la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 della mattina alle 22. Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it.

Per restare informati sull’evoluzione della situazione del traffico, è possibile consultare su tutti gli smartphone e i tablet la condizione in tempo reale, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.