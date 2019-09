Equinozio d’Autunno oggi 23 Settembre 2019: fine ufficiale dell’estate. Quando inizia, perché oggi e quando è cambiata la data

Arriva ufficialmente oggi la stagione autunnale, e la data é ormai cosí certa che perfino Google da il benvenuto all´autunno con il suo Doodle.

Ma perche´ l´Equinozio d’autunno 2019 arriva proprio oggi? Non si diceva, un tempo, che succedeva il giorno 21?

Ecco cosa c´e´´ da sapere su autunno, inizio e vere date.

Equinozio d´autunno oggi 23 Settembre 2019. stagione autunnale, quando inizia? Il 23 settembre, ecco

La stagione autunnale è cominciata. Sebbene in Italia il freddo sia gia´ arrivato in effetti da qualche giorno con pioggia e temporali, vero inizio autunnale, é oggi.

Lo dice anche il Doodle di Google che celebra “la stagione di nebbie e dolce fecondità”, come afferma il poeta inglese John Keats, ponendo fine alle lunghe giornate estive e l’inizio della stagione autunnale del raccolto. “Tu che fai piegare sotto le mele gli alberi muscosi del casolare / E colmi di maturità fino al torsolo ogni frutto”.

Queste le parole con cui il poeta descrive l´evento dell’emisfero occidentale con il benvenuto alla stagione autunnale.

Dunque anche quest’anno, si entra in autunno il 23 settembre, alle ore 9.50 italiane.

Con l’arrivo dell’equinozio d’autunno, la linea d’ombra che divide la zona della Terra illuminata dal Sole da quella in cui è notte taglierà contemporaneamente Polo Nord e Polo Sud.

IN passato si riteneva che le stagioni iniziassero il 21 (marzo, giugno, settembre e dicembre) m non è così. E sbagliata è anche la data convenzionale del 22 settembre.

Questo in quanto la rivoluzione terrestre calcola il momento in cui il giorno è esattamente uguale alla notte. Sono rari casi in cui l’equinozio d’autunno cade il 21 o il 24 del mese.

Ad esempio questo evento astronomico da mille anni non si verifica piu´ il 21. Per poter ufficialmente dire che nel giorno considerato per tradizione quello di inizio dell’autunno, occorrerà attendere il 2092 e poi ancora il 2096.

Ma perchè la data dell’equinozio d’autunno cambia di anno in anno? Lo si deve al calendario Gregoriano introdotto da Gregorio XIII nel 1582 in correzione al calendario giuliano.

Secondo quanto stabilito dal Concilio di Nicea, si parte dall’equinozio di primavera fissato al 21 marzo (ma che può variare al 20, come più spesso accade) per calcolare poi gli altri. Si tratta però di un calcolo per nulla perfetto poichè il nostro calendario divide un anno in 365 giorni ma una rivoluzione ha una durata di 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 49 secondi. L’anno bisestile non basta a far riallineare completamente l’intero sistema poichè si verifica ogni quattro anni.

Il ritardo accumulato porta così a mutare di anno in anno anche da data e l’ora degli equinozi e in merito a quello autunnale, nel dettaglio, questo si alterna cadendo per due anni il 22 settembre e per gli altri due il 23, come quest’anno. Il prossimo, dunque, possiamo già affermare da ora che cadrà il 22 settembre.