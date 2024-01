Esquilino – De Gregorio e Lobefaro (Azione): “I senza fissa dimora sono un’emergenza sociale. Presentata un’interrogazione”

“La situazione dei senza dimora all’Esquilino è ormai un’emergenza sociale. All’Esquilino le scene di degrado sono all’ordine del giorno, anche per le condizioni disumane in cui vivono queste persone. Tutto ciò non è degno di una capitale europea.

Per capire in che modo il Campidoglio sta affrontando la situazione, abbiamo protocollato un’interrogazione urgente. Qualcuno dovrà spiegarci come si sta attivando la Sala Operativa Sociale, che dal 2002 risponde alle persone in difficoltà, e a che punto è il progetto sperimentale LGNet2, presentato nell’ottobre scorso dall’assessore Funari. Sono già operative le unità mobili sociosanitarie dedicate a chi vive in strada e a disposizione i posti letto per i senza dimora con fragilità psichiatrica impossibilitati a usufruire di quelli del sistema sanitario pubblico? Non ci si può voltare dall’altra parte e ignorare la situazione”.

Così, in una nota, Flavia De Gregorio e Giuseppe Lobefaro, rispettivamente capogruppo capitolino e capogruppo al I Municipio di Azione.

