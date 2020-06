Estate 2020 coronavirus: come si fa ad andare a mare? Regole, divieti, cosa fare e cosa no

Siamo arrivati finalmente all’estate ma questo 2020 non si è certo presentato come quelle che erano le premesse e, dunque, anche per la stagione estiva, a causa del coronavirus e della paura e dell’ancora attuale situazione di rischio contagi da covid-19 le condizioni per una ‘vita normale’ sono a dir poco cambiare.

Come si fa dunque per godersi l’estate e le vacanze? In particolare, si può andare al mare? Ecco alcune nuove indicazioni, divieti e obblighi.

Leggi anche: Andare al mare: fase 2 coronavirus, le regole per spiaggia, ombrelloni, fare il bagno

Dove, quando e come si può andare al mare in sicurezza e senza correre il rischio di imbattersi in multe? Ecco tutte le procedure da rispettare in spiaggia e fare il bagno.

Estate 2020 coronavirus: si può andare al mare e come?

Sì, si può andare al mare in tutta Italia, ma con chiare regole da rispettare per proteggere se stessi e gli altri.

Mascherina protettiva, distanziamento tra gli ombrelloni e tra i bagnanti in acqua e prenotazioni: sono solo le principali le misure cautelative di questa estate.

aggiornamento ore 2,12

Per scongiurare assembramenti, sia nei lidi che nelle spiagge libere gli ingressi saranno contingentati e si incoraggia di prenotare. Inoltre è obbligatorio compilare la registrazione con le proprie generalità.

Leggi anche: Fase 2 Lazio, da lunedì aprono anche bar e ristoranti stabilimenti balneari. Bagni al mare dal 25 maggio

In riva al mare, valgono le regole dei luoghi pubblici: ovvero assembramenti vietati e mascherina se è impossibile rispettare il distanziamento.

L’uso degli ombrelloni è limitato, e si consiglia prima di prenotare: accedendo ai lidi, si dovrà dichiarare le proprie generalità ed effettuare una di registrazione, come previsto al ristorante); i dati registrati saranno salvati per 14 giorni per sicurezza pubblica.

aggiornamento ore 7-13

Per quanto riguarda i pagamenti, anche in spiaggia bisogna sempre preferire quelli tramite carta e bancomat ed evitare i contanti.

Naturalmente, l’uso della mascherina è relativo ai luoghi in cui il distanziamento non è possibile: non si usa la maschera in acqua e se ci si trova accanto a congiunti o conviventi.

In genere nei lidi o nei bar gestori degli esercizi presso le strutture balneari si troveranno distributori di igienizzanti proprio come negli esercizi commerciali. E’ possibile fare il bagno, è incoraggiata comunque la distanza, ma come visto con la progressiva apertura di tutte le strutture pubbliche, comprese le discoteche, pur se con lentezza e con doverosa cautela, la strada verso una ‘nuova normalità’ è comunque segnata.

aggiornamento ore 10.23