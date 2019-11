Estrazioni del Lotto di oggi, 30 novembre 2019, in diretta streaming (Video)

Tutti i martedì, giovedì e sabato dalle ore 19.55 la diretta con le estrazioni del Gioco del Lotto. Questa sera, sabato 30 novembre 2019, si terranno le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. La redazione del quotidiano online ItaliaSera.it è pronta a seguire in tempo reale tutti i principali concorsi e per l’occasione è a disposizione di tutti i lettori un articolo contenente tutte le combinazioni vincenti ed i risultati delle estrazioni del giorno, i concorsi di sabato 30/11/2019.

Oltre all’elenco dei numeri estratti su tutte le ruote del Lotto, la sestina vincente del SuperEnalotto e l’estrazione serale del 10eLotto, in questa pagina è possibile seguire la diretta streaming del Gioco del Lotto. Per guardare gli aggiornamenti in diretta dalle Sale estrazionali di Milano, Roma e Napoli riproponiamo il player YouTube messo a disposizione da Lottomatica per seguire live le estrazioni.

Tutti i martedì, giovedì e sabato dalle ore 19.55 alle 20.15 circa la conduttrice Serena Garitta, vincitrice del Grande Fratello e inviata di Canale 5, accompagnerà i giocatori alla scoperta dei numeri vincenti. La diretta video con le estrazioni del Lotto è disponibile anche sul sito ufficiale www.giocodellotto.it, su lottomaticaitalia.it e sull’app per smartphone “My Lotteries”.