Estrazioni giovedì 11 giugno 2020 Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 11 giugno 2020. Anche questa sera si svolgeranno le estrazioni del Gioco del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto. A partire dalle ore 20.00 di oggi i risultati del nuovo concorso della lotteria italiana.

Alle ore 20 di giovedì 11 giugno le nuove estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Tra i concorsi in programma stasera grande attenzione anche al Simbolotto, il gioco gratuito collegato all’estrazione del Lotto. Ecco tutti i risultati del concorso in programma per oggi, 11/06/2020. I numeri estratti saranno riportati in tempo reale dalla redazione del quotidiano Italia Sera in questo articolo, se non visualizzi gli ultimi aggiornamenti ricarica la pagina o clicca sul link qui sotto.

Tutte le ultime estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazione Lotto 11 giugno 2020

BARI 48 33 53 35 86

CAGLIARI 1 40 18 28 5

FIRENZE 67 9 35 47 64

GENOVA 19 25 31 27 42

MILANO 40 72 2 5 44

NAPOLI 47 62 84 66 14

PALERMO 32 66 1 80 56

ROMA 10 30 81 3 57

TORINO 88 64 15 46 2

VENEZIA 41 80 35 42 68

NAZIONALE 15 82 77 28 66

SuperEnalotto 11 giugno 2020 numeri vincenti

Numeri vincenti 1 – 7 – 23 – 47 – 68 – 69

Numero Jolly 79

SuperStar 33

10eLotto estrazione serale 11 giugno 2020

Numeri estratti 1 9 10 19 25 30 32 33 40 41 47 48 53 62 64 66 67 72 80 88

Numero Oro 48

Doppio Oro 48 83