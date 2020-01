Estrazioni Lotto Simbolotto SuperEnalotto giovedì 30 gennaio 2020: i numeri vincenti

Estrazioni 30 gennaio 2020 di Lotto, Simbolotto e SuperEnalotto. Oggi si è svolta l’ultima estrazione del Lotto e SuperEnalotto del mese di gennaio, giovedì 30 sono stati estratti i numeri sulle ruote del Lotto, la sestina del SuperEnalotto e l’estrazione serale del concorso 10eLotto.

In questo articolo riepiloghiamo tutti i numeri vincenti per il concorso di giovedì 30/01/2020 per Lotto, Simbolotto, 10eLotto e SuperEnalotto. Dopo il “6” dal valore di 67.218.272,10 milioni di euro centrato con una schedina da soli 2 euro a Arcola (SP) presso il punto di vendita Sisal tabaccheria Il Quadrifoglio situato in strada provinciale, 288, per l’estrazione di oggi il jackpot del SuperEnalotto è pari a 14,5 milioni di euro.

Lotto estrazione 30 gennaio 2020

BARI 41 43 11 44 04

CAGLIARI 71 38 60 40 13

FIRENZE 19 38 86 66 53

GENOVA 42 20 47 85 28

MILANO 46 40 31 83 50

NAPOLI 05 01 06 71 81

PALERMO 15 54 67 86 80

ROMA 46 34 55 52 62

TORINO 20 07 83 02 38

VENEZIA 83 50 04 54 60

NAZIONALE 60 56 02 49 70

SuperEnalotto estrazione vincente 30 gennaio

Numeri vincenti 08 – 46 – 53 – 62 – 77 – 84

Numero Jolly 51

SuperStar 38

10eLotto estrazione giovedì 30 gennaio

1 5 7 11 15 19 20 34 38 40 41 42 43 46 50 54 60 71 83 86

Numero Oro 41

Doppio Oro 41 43

Simbolotto oggi 30/01/2020

I numeri vincenti del Simbolotto di giovedì 30/01/2020 sono estratti sulla ruota di Bari. Per seguire in tempo reale gli aggiornamenti relativi al concorso del Simbolotto vi invitiamo a visitare la nostra sezione dedicata alle estrazioni in tempo reale.