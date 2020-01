Estrazioni Simbolotto, Lotto e Superenalotto di oggi, sabato 4 gennaio 2020: numeri vincenti

I risultati delle estrazioni del Lotto e SuperEnalotto di oggi, sabato 4 gennaio 2020, saranno riportate live su Italia Sera insieme ai numeri vincenti del 10eLotto e del concorso Simbolotto, associato al Gioco del Lotto.

A partire dalle 20.00 di oggi, 04/01/2020, la diretta con tutte le combinazioni vincenti per i concorsi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Per l’estrazione odierna il jackpot del SuperEnalotto e a quota 56 milioni e 100 mila euro. In attesa di conoscere la sestina vincente di oggi, i numeri estratti sulle ruote del Lotto ed i simboli del Simbolotto, ecco la pagina per seguire in tempo reale tutti i principali concorsi della lotteria italiana.

Lotto 4 gennaio 2020

BARI 15 57 3 27 85

CAGLIARI 52 87 49 83 76

FIRENZE 21 33 44 54 9

GENOVA 69 30 2 15 14

MILANO 31 59 80 58 11

NAPOLI 28 69 90 50 1

PALERMO 56 10 46 64 42

ROMA 77 3 30 59 57

TORINO 48 34 27 90 11

VENEZIA 22 48 2 28 56

NAZIONALE 56 84 82 73 30

Simbolotto 4 gennaio 2020

Per seguire live l’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 4 gennaio, riportiamo a questo link l’articolo dedicato con i cinque simboli estratti oggi: Simbolotto, estrazione sabato 4 gennaio 2020: simboli vincenti.

SuperEnalotto oggi, 4 gennaio

Numeri estratti 23 30 37 44 57 80

Numero Jolly 26

SuperStar 56

10eLotto estrazione di oggi

3 10 15 21 22 28 30 31 33 34 44 48 49 52 56 57 59 69 77 87

Numero Oro 15

Doppio Oro 15 57