Euro 2020, le possibili avversarie dell’Italia

Nessun calcolo, proprio come aveva chiesto Roberto Mancini. L’Italia ha vinto tutte le gare del proprio girone di Euro 2020, perché vincere aiuta a vincere. Così gli azzurri hanno superato anche il Galles, stavolta con un gol di scarto, ma senza prendere resti, come successo già nelle prime due gare del raggruppamento A.

La gara di ieri ha decretato così la griglia finale del girone: Italia prima a punteggio pieno, subito dietro il Galles, per una migliore differenza reti rispetto alla Svizzera. L’Italia si è prenotata così per l’ottavo di finale in programma l 26 giugno alle ore 21 al Wembley Stadium di Londra. L’avversaria sarà la seconda classificata del Gruppo C.

Al momento a contendersi il secondo gradino del podio del girone C sono Austria e Ucraina. In caso di passaggio del turno, l’Italia potrebbe incrociare il Belgio ai quarti, che agli ottavi, in caso di passaggio del turno come prima, se la vedrà con una delle migliori quattro terze ripescate.

In semifinale invece l’avversaria degli azzurri potrebbe essere la prima del Gruppo F, quindi una tra Francia e Germania. Un cammino complicato, ma i calcoli servono a poco. Ora conta solo una cosa: vincerle tutte. Le gare in programma questa settimana delineeranno il percorso azzurro che punta dritto alla finale di Londra.