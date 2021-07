Look ‘patriottico’ per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per tifare gli azzurri. Allo stadio di Wembley, per assistere alla finale degli Europei di calcio tra Inghilterra e Italia, il Capo dello Stato indossa cravatta e mascherina blu, per l’appunto i colori della Nazionale.

Ad accoglierlo al suo arrivo allo stadio l’ambasciatore italiano Raffaele Trombetta.