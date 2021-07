Euro 2020, media: 500 tifosi inglesi da Dubai a Roma per evitare restrizioni

Sono circa cinquecento i tifosi inglesi giunti a Roma dagli Emirati Arabi Uniti per la partita che l’Inghilterra giocherà questa sera all’Olimpico a Roma contro l’Ucraina per i quarti di finale. Lo scrive il Daily Mail parlando di biglietti aerei di andata e ritorno pagati 700 sterline. Ma non solo. Per aggirare le restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus, ovvero per evitare la quarantena e il test negativo per accadere allo stadio, i tifosi inglesi sono partiti anche dalla Svizzera, dalla Spagna, da Praga e dal Portogallo.

Intanto in Inghilterra per stasera si prevede il tutto esaurito in pub e birrerie all’aperto dove è possibile assistere alla partita in diretta.