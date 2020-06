Eurojackpot oggi, venerdì 12 giugno 2020: ecco i numeri vincenti estratti

Nata nel marzo 2012, Eurojackpot è una lotteria Europea ed ‘internazionale’ proprio perché, alle 20 in punto di ogni venerdì, l’estrazione avviene addirittura ad Helsinki, in Finlandia.

Come per tutti i giochi ad estrazione, anche per qui per assicurarsi il jackpot, si debbono indovinare cinque numeri da una serie di 50, più due numeri addizionali da una seconda serie di 10. Nello specifico, i due numeri addizionali vengono chiamati ‘Euronumeri’.

In particolare, ‘cinquina’ a parte, basta scegliere 5 numeri tra 1 e 50, e 2 ‘Euronumeri’ tra 1 e 10. Si vince già indovinando 2 numeri ed 1 Euronumero, o un solo numero principale e 2 Euronumeri.

Vi sono comunque ben altre 11 categorie di premio il cui valore è calcolato sulla base di percentuali determinate dell’importo raccolto dalla vendita dei biglietti.

A rendere ‘interessante’ il gioco, il fatto che ha un premio di prima categoria da un valore minimo di ben 10 milioni di euro. Qualora non venisse vinto, va ad accumularsi al jackpot dell’estrazione successiva, concorrendo così alla messa impallo di premi ‘molto’ graditi’.

Per quanti volessero provare a giocarci, se ci si trova in uno dei 18 paesi che partecipano all’Eurojackpot (Italia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), basta recarsi presso uno dei punti vendita autorizzati, ed acquistare una o più schedine dell’Eurojackpot. Naturalmente è possibile anche compilarla a mano.

Attenzione però: qualora si giochi in uno dei paesi accreditati ‘casualmente’, di passaggio nel caso di una vacanza, in caso di vincita – come spiega il regolamento – per incassare la vincita bisognerà tornare fisicamente sul posto perché non è contemplato il pagamento per corrispondenza.

Infine, è possibile giocare all’Eurojackpot anche online (tramite smartphone, tablet oppure pc fisso o portatile), passando attraverso uno dei tanti siti di gioco online, od iscrivendosi a uno di questi siti, trasferire dei fondi sul proprio profilo (oppure beneficiare di eventuali bonus di benvenuto), scegliere i propri numeri per la data e la durata desiderata e completare l’ordine. In questo modo, senza doversi spostare, la vincita verrà direttamente ricevuta sul proprio conto di gioco.

Eurojackpot: ecco i cinque numeri estratti oggi

Combinazione vincente: 7 – 16 – 22 – 30 – 48

Euro numeri: 2 – 8

(Ricordiamo che i numeri vincenti sono pubblicati sul sito ufficiale della Sisal. Si declina quindi ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, invitando a controllare anche sul sito ufficiale del concorso e/o in ricevitoria)

Max