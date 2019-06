Europa League, dalla Roma al Torino: cosa cambia dopo l’esclusione del Milan

La notizia tanto attesa è arrivata: il TAS ha accolto la richiesta del Milan, la società rossonera non parteciperà all’edizione 2019/2020 dell’Europa League. La proposta era stata avanzata all’Uefa per prendere nuovi accordi relativi al Fair Play Finanziario, che dalla prossima stagione avrebbe comportato seri provvedimenti alla società rossonera.

L’esclusione del Milan dall’Europa League innesca quindi un effetto domino che coinvolge anche Roma e Torino. La società giallorossa, inizialmente impegnata nei preliminari di luglio, affronterà quindi direttamente la fase a gironi senza la necessità di iniziare la preparazione anticipata che avrebbe potuto avere ripercussioni sull’intera stagione.

Il Torino in Europa League

I giallorossi festeggiano e possono dirsi soddisfatti anche della decisione, a questo punto lungimirante, di annullare il ritiro di Pinzolo che avrebbe avuto il via a breve. La squadra di Fonseca si preparerà quindi per la prossima stagione a Trigoria. Festeggia anche il Torino che dopo la decisione del TAS è ufficialmente in Europa League. La squadra granata, arrivata settima in Serie A, accede quindi alla competizione europea, per una qualificazione che mancava da diversi anni.