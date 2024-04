Europa League – Una Roma da sogno sbanca il Meazza dopo 7 anni. Decide ancora Mancini e semifinale più vicina

Il derby vinto dopo due anni e il successo al Meazza che mancava da 7 anni.

I numeri record della Roma di De Rossi (si aggiunge la quarta gara senza subire goal datata anch’essa 2017) non fanno più notizia. Anche nella gara d’andata del quarto di finale di Europa League, contro il Milan di Pioli reduce da 7 vittorie consecutive, i

giallorossi hanno dimostrato carattere e personalità dominando tatticamente un pt che poteva finire con un punteggio più largo viste le occasioni sciupate.

Subito aggressiva e compatta, con El Shaarawy a destra a supportare Celik su Leao (alla fine un fantasma) in un 4-4-1-1che ha sorpreso Pioli, la Roma è passata ancora su calcio d’angolo (batte Dybala segna Mancini come nel derby) e meritando il vantaggio con una ragnatela di palleggi veloci finalizzati alla verticalizzazione che ha lasciato ammirati anche i buongustai della Scala del calcio.

Portiere quasi imbattibile, difesa solidissima (bentornato Smalling), centrocampo rapido di pensiero (ma Cristante, ammonito, salterà il ritorno) e attacco pronto al sacrificio (con Dybala che retrocedeva sulla linea dei centrocampisti a raccordare il gioco e Lukaku che stavolta si è battuto su ogni pallone facendo sponde e prendendo falli).

Poi, negli ultimi 20’, quelli della sofferenza (sostituzioni di De Rossi un po’ tardive come ha ammesso lo stesso allenatore) ecco la Roma stradarola e operaia che getta il cuore oltre l’ostacolo e difende con le unghie un vantaggio che può significare semifinale. Ora, l’insidiosa trasferta di Udine e il retour match dell’Olimpico, coi giallorossi chiamati agli straordinari in un’annata che potrebbe diventare addirittura trionfale.

Coi risultati delle italiane in Europa che alimentano l’ottimismo per il quinto posto da Champions in campionato e la vittoria dell’Atalanta a Liverpool che toglie probabilmente dal lotto delle semifinaliste la bestia nera dei giallorossi. E qualcuno dice che per la firma

di De Rossi c’è tempo…

Le pagelle di Milan – Roma 0 – 1

Svilar 7, Celik 7,5, Smalling 7, Mancini 7, Spinazzola 7, Cristante 6, El Shaarawy

7,5, Paredes 6,5 (dall’89’ Aouar ng), Pellegrini 6 (dall’89’ Bove ng), Dybala 6,5

(dall’80’ Abraham ng), Lukaku 6,5 (dal 91’ Llorente ng).

All. De Rossi 7,5

Claudio Fontanini