Eutanasia, con 196 voti di differenza, ‘Sì’ dell’Aula al rinvio proposto dai relatori: se ne discuterà (forse) martedì 15

Niente da fare, ora, sempre che ‘tutto vada come deve andare’, se ne riparla per martedì 15 febbraio, individuata come ‘prima seduta utile’, visto che per l’occasione è stata già fissata la discussione legata all’esame del decreto legge sulla proroga dello stato di emergenza per la pandemia da Covid.

Eutanasia: con 196 voti di differenza, l’Aula ha accettato il rinvio proposto dai relatori della legge sul fine vita

Dunque, come era abbastanza prevedibile, nel pomeriggio l’Aula si è espressa per un sì rispetto alla proposta dei relatori della legge sul fine vita’, di rinviare l’esame del provvedimento – per l’appunto – alla ‘prima seduta utile’, neo corso della prossima settimana.

A fare la differenza nella votazione andata in scena alla Camera, come ha poi riferito il presidente di turno Fabio Rampelli, “sono stati 196 voti”.

Max