Eventi Lazio – ‘Fantastiche Visioni’, ad Ariccia fino ad agosto, con Cristicchi, il regista Stefano Reali ed altri artisti

Fra i tanti appuntamenti in cartellone, come vedremo ugualmente tutti interessanti, segnaliamo però quello del 22 luglio alle ore 21.00 quando, sul palco della XII edizione di ‘Fantastiche Visioni’ – la rassegna estiva ospitata dagli spazi barocchi del Parco di Palazzo Chigi ad Ariccia – arriva Simone Cristicchi (nella foto), con il suo ‘Paradiso – dalle tenebre alla luce’, ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri, scritto dallo stesso Simone Cristicchi in collaborazione con Manfredi Rutelli con musiche di Valter Sivilotti e Simone Cristicchi, canzoni e regia di Simone Cristicchi.

E’ il racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti, come fiume sotterraneo attraversano i secoli per arrivare con l’attualità del loro messaggio, fino a noi. La tensione verso il Paradiso è metafora dell’evoluzione umana, slancio vitale verso vette più alte, spesso inaccessibili, dove la poesia diventa strumento di trasformazione da materia a puro spirito, e l’incontro con l’immagine di Dio è rivelazione di un messaggio universale, che attraversa il tempo e lo vince.

Come spiega l’artista romano, “In ogni uomo abita una nostalgia dell’infinito, un senso di separazione, un desiderio di completezza che lo spinge a cercare un senso alla propria esistenza. Il compito dell’essere umano è dare alla luce se stesso, cercando dentro all’Inferno – che molto spesso è da lui edificato – barlumi di Paradiso: nel respiro leggero della poesia, nella magnificenza dell’arte, nelle scoperte della scienza, nel sapientissimo libro della Natura”.

Fantastiche Visioni’ ad Ariccia – domenica 24 si canta e si balla con Katia Rizzo & Retró Band: ‘Ma che musica… gli anni ’60’

Ma non finisce qui: come dicevamo, un’immersione spettacolare nell’Italia, tra letteratura, colori, patrimonio e cultura, ‘Fantastiche Visioni’ proseguirà con Katia Rizzo & Retró Band, che salirà sul palco domenica 24 luglio con Ma che musica… gli anni ’60, uno show musicale, dinamico e coinvolgente che nasce con la voglia di rievocare un periodo del nostro paese prezioso e rimpianto, trasportando il pubblico in un’epoca d’oro per la musica italiana, attraverso più grandi successi, tutti da cantare e ricordare.

Fantastiche Visioni’ ad Ariccia: il 29 luglio, ilregista di successo internazionale Stefano reali si racconta

Venerdì 29 luglio Stefano Reali, regista cinematografico e televisivo di successo internazionale, racconterà, svelandosi straordinario musicista, e attraverso le melodie e le colonne sonore più famose della storia del Cinema, l’uomo e l’amico Ennio Morricone, in Ennio Morricone Remembered, insieme a Flavia Astolfi.

‘Fantastiche Visioni’ ad Ariccia: una ‘chiusura in rosa’ venerdì 5 agosto, con un’ eccezionale squadra di attrici

Con ‘sufficiente anticipo’ – ne vale la pena – segnaliamo fin da oggi per venerdì 5 agosto l’ultimo spettacolo in programma, ‘Tacchi Misti,’ con una squadra di attrici davvero eccezionali, quali Carla Ferrero, Valentina Martino Ghiglia, Carlotta Proietti e Silvia Siravo. Le quattro interpreti, con un ritmo veloce e serrato, raccontano, ballano e cantano dipingendo una spassosa sequenza di ironici, graffianti, audaci ritratti femminili.

Fantastiche Visioni – XII Edizione – con il sostegno economico del Comune di Ariccia, è inserito all’interno di Ariccia da Amare – sinergie rinnovabili 2022, progetto finanziato con il contributo di LAZIOcrea.

Parco di Palazzo Chigi, Via dell’Uccelliera – Ariccia.

Info e prenotazioni al 328 3338669 – e-mail: preno@arteideaeventieservizi.it

www.arteideaeventieservizi.it

Max