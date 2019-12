Ex Ilva, Conte promette: “Lo Stato c’è, è garanzia per tutti”

A tratti anche con commozione, il premier Conte si è recato in visita ai pazienti dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Inevitabilmente, visto anche il contesto, davanti ai cronisti il presidente del Consiglio è tornato a parlare dell’ex Ilva promettendo che “lo Stato ci metterà la faccia, c’è un progetto industriale che vogliamo migliorare. Stiamo lavorando al piano industriale – ha quindi aggiunto il premier – a questo punto lo Stato è garanzia per tutti, anche per il controllo interno dell’azienda e per la comunità cittadina”. Infine, riferendosi al piano per la città, Conte ha confidato: “Sono fiducioso, sta venendo fuori una bella risposta”.

