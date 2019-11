Ex Ilva, il M5s: “La Lega ha investito in bond Arcelor Mittal”

Puntuale, anche la drammatica vicenda legata all’ex Ilva, ed al contenzioso tra il governo e Arcelor Mittal, si è puntualmente tradotta nell’ennesimo baillamme politico.

Così, prima attraverso un post sul loro blog (‘Dai diamanti in Tanzania ai bond di Arcelor Mittal’), e poi con un comunicato dei portavoce nella Commissione Attività Produttive, stamane il M5s ha duramente attaccato la Lega affermando: “Perché la Lega di Salvini ha investito 300mila euro in obbligazioni di Arcelor Mittal? Salvini, come al solito, piuttosto che rispondere preferisce scappare. Eppure, secondo diversi organi di stampa, il suo partito avrebbe investito soldi pubblici, cioè soldi di tutti i cittadini, non solo su obbligazioni ArcelorMittal, ma anche su alcune delle più famose banche e multinazionali mondiali. Ma il loro motto non era ‘prima gli italiani’? – domandano ancora i pentastellati – Sarà forse per questo che la Lega, invece di prendersela con la multinazionale franco-indiana che ha minacciato di andarsene e lasciare a casa oltre 10mila persone, si è scagliata contro il Governo? Questo è il momento di riunire le forze per difendere la sovranità dell’Italia, tutelare la nostra economia, i lavoratori e i cittadini di Taranto”.

‘La Lega investe soldi pubblici in banche ed aziende’

Quindi, attraverso il blog, la precisa denuncia: “La domanda è ritenete normale che la Lega, come emerge dalle inchieste, investa soldi pubblici (ricordate i famosi 49 milioni di rimborsi elettorali con i quali acquistarono diamanti in Tanzania), non solo su obbligazioni Arcelor Mittal, ma anche su alcune delle più famose banche e multinazionali, come l’americana General Electric, la spagnola Gas Natural, le italiane Mediobanca, Enel, Telecom e Intesa Sanpaolo? Non c’è un macroscopico conflitto d’interessi se parliamo di un partito che è in Parlamento e che dovrebbe tutelare gli interessi degli italiani?“.

Salvini: “Stavolta querelo, non abbiamo bond”

‘Denunce’, osservazioni, quelle avanzate dal M5s, al quale è stato lo stesso Matteo Salvini a replicare abbastanza duramente: ”Non querelo mai, ma oggi ho deciso di querelare Cinquestelle, Repubblica, Il Fatto Quotidiano: dicono che abbiamo investito centinaia di migliaia di euro in bond di Arcelor Mittal, roba assolutamente fantasiosa. La battaglia per l’Ilva noi la facciamo non perché abbiamo i bond ma perché l’Italia ha bisogno dell’industria dell’acciaio”.

Max