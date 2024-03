Ex ufficiale Usa, Scott Ritter: “Le truppe Nato non possono resistere più di una settimana nel territorio russo”, rivela il Mov. Italia Insieme

Ex ufficiale Usa, Scott Ritter: “Le truppe Nato non possono resistere più...

“Scott Ritter ha milioni di visualizzazioni, decine di interviste sul web ogni giorno, è stato comandante in zona di guerra e sotto il fuoco in Iraq. Ha lavorato coi servizi israeliani come addestratore dell’esercito israeliano ed è un profondo conoscitore del Medio Oriente, è stato in Libano, Bosnia, Ucraina, Russia”.

Così, dal suo blog (www.movimentoitaliainsieme.it), Felice Antonio Vecchione, del Movimento ‘Italia Insieme’,rivela e racconta quanto affermato dall’esperto bellico il quale, dopo il congedo è stato ispettore per gli armamenti al servizio dell’ONU ed è stato molte volte negoziatore di accordi ONU, per il lato tecnico-militare. “

“Al momento – tiene a rimarcare Vecchione – è l’unico analista indipendente americano che abbia reale esperienza di combattimento, e si capisce bene da quello che dice (e da come lo dice, in stile sergente Altman)”.

L’esperto bellico che decanta la superiorità russa rispetto alla Nato: “Se vi dice che non resisterebbero una settimana, tranquilli che è così. Non è uso avere mezze misure”

Un personaggio insomma, del quale Vecchione tiene a precisare che “Non ha idea di cosa sia la diplomazia, ed è ospite quotidiano della trasmissione ‘Judging Freedom’. Se vi dice che non resisterebbero una settimana, tranquilli che è così. Non è uso avere mezze misure. Aveva detto apertamente che i carri Leopard-2 tedeschi sarebbero stati massacrati (elencandone i punti deboli come mezzi d’assalto a linee fortificate, ed è andata esattamente così”.

L’esperto bellico che decanta la superiorità russa rispetto alla Nato: “Come quando denunciò con lago anticipo i difetti (poi verificatisi) di progettazione degli Abrams”

Ed ancora, prosegue, “Aveva anche detto che gli Abrams non erano adatti (ma qui sono stati in diversi a dirlo, compreso Scott McGregor, che è un altro seguitissimo analista, ex consigliere militare di Trump) puntando il dito sui difetti di progettazione, ed è andata esattamente come previsto (ne sono stati messi fuori servizio già 3 su 31, in una sola settimana).

L’esperto bellico che decanta la superiorità russa rispetto alla Nato: “Eccelle nello spiegare come si dovrebbero usare le truppe a terra, e gli aspetti psicologici della guerra moderna e dei cambiamenti che ci sono stati”

“Ma dove Ritter eccelle è nello spiegare come si usano (o si dovrebbero usare) le truppe a terra, cosa sente il fante in combattimento, a che sforzi fisici e psicologici è soggetto, quali sono gli aspetti psicologici della guerra moderna e dei cambiamenti che ci sono stati. E’ una fonte di informazioni preziosa, impagabile, sul piano pratico – tiene a rimarcare ‘la voce’ del Movimento ‘Italia Insieme’ – Ovviamente ha anche opinioni politiche di largo raggio, ma lì rivela i suoi limiti, che peraltro conosce e ammette apertamente. Le sottigliezze della politica non gli sfuggono, ne è cosciente ma non le pa- droneggia e lo sa bene”.

L’esperto bellico che decanta la superiorità russa rispetto alla Nato: “Ovviamente è inviso a tutta la sfera dell’informazione occidentale, che gli ha tirato addosso palate di merda costantemente”

Una testimonianza, un’opinione, quella di Ritter, tiene quindi a rimarcare Vecchione, utile “Per muoversi in questa palude di informazioni è un elemento prezioso, da seguire quotidianamente per capire il conflitto sul campo, che però va adeguatamente compensato con altre fonti, più astratte e spesso contrastanti quando ci si deve spostare sul terreno delle previsioni a medio periodo. Ovviamente è inviso a tutta la sfera dell’informazione occidentale, che gli ha tirato addosso palate di merda costantemente. Qui – chiude infine il portavoce del Movimento Italia Insieme – amiamo solo i Chicco Mentana”.

