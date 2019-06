Fabio Milella, in bilico sulle nostre emozioni

“C’è la terra, l’orizzonte, e un solo albero forte, piantato a terra, ma con tanti rami protesi verso l’alto e orientati in ogni direzione ad esplorare il mondo. L’albero è lì con le sue radici, mentre i suoi rami scrutano l’orizzonte per scegliere dove far volare le foglie”.

E così appare la copertina di un nuovo progetto che domani arriva in digital download e sulle piattaforme streaming: ‘In bilico sulle nostre emozioni‘, il nuovo disco di inediti del musicista e cantautore pugliese Fabio Milella. Un album composto da 13 brani al quale hanno collaborato anche i musicisti Paola Damiana de Candia (violoncello), Nicola Antonio Staffieri (chitarra classica), Joe Dedda (chitarra elettrica), Francesco Giancaspro (pianoforte e tastiere), Michele Fracchiolla (batteria), Francesco Larenza (oboe in “Resto qui”) e Tommaso De Vito Francesco (basso e contrabbasso e direttore artistico del progetto musicale).

Nella tracklist del disco: “907”, “In bilico sulle nostre emozioni”, “Ipocrisia”, “Gli sguardi delle sei”, “Ogni volta che”, “Quella vecchia signora”, “Il sottofondo del dolore”, “Mi bastava un’ora”, “Amico caro”, “Ti ho mentito per anni”, “904”, “Resto qui”, “Un porta gioie carillon”.

Chi è Fabio Milella

Un musicista e cantautore barese. A 9 anni si avvicina al pianoforte, lasciando la musica classica per dedicarsi alla musica leggera e in particolare al canto. Frequenta il Liceo Classico e, influenzato dagli studi umanistici, comincia a comporre canzoni e ad esibirsi con il suo primo gruppo in diversi locali. A 20 anni diventa giornalista pubblicista, senza abbandonare la sua carriera di cantautore. “Chi fa da sé fa per tre” è il suo primo disco di inediti uscito a maggio 2011 e anticipato dal singolo “Dispetto”, che ottiene un buon riscontro radiofonico. Nel 2012 esce il suo secondo album “ElettrOttanta”, che ripropone in chiave elettronica i grandi successi degli anni ’80 e che il cantautore presenta lo stesso anno al pubblico sul palco dell’Alcatraz di Milano.

Max