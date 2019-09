Facebook Dating, cos’è e quando parte in Italia

Facebook evolve e si apre al mondo degli incontri. È infatti realtà Facebook Dating, l’applicazione, ispirata a Tinder, con cui è possibile conoscere altre persone. Il prodotto, già in uso in Colombia da circa un anno, è stato rilasciato negli Stati uniti da pochi giorni, mentre in Italia e in Europa non è ancora stata resa nota la data di rilascio.

È ipotizzabile però che la costola di Facebook venga rilasciata nel nostro paese ad inizio del 2020, dopo un’accurata fase di testing che il social network sta effettuando in questi mesi, come già successo proprio negli Stati Uniti.

Come funziona Facebook Dating?

Il funzionamento di Facebook Dating è molto intuitivo e sarà simile a quello di Tinder, a differenza dei criteri di abbinamento che saranno incentrati sugli interessi in comune più che sull’aspetto fisico, elemento comunque fondamentale per i relativi match.

Un altro fattore su cui Facebook ha voluto insistere è la privacy con cui sarà possibile accedere all’applicazione senza che nessuno dei nostri contatti lo sappia. L’iscrizione e il successivo accesso saranno infatti indipendenti dal nostro profilo Facebook.

Come succede per Tinder su Facebook Dating verranno mostrate solo foto, età e nome di battesimo. Nessun nostro amico virtuale saprà quindi della nostra iscrizione su Facebook Dating, che promette il massimo riservo proprio per evitare situazioni imbarazzanti.