Fantacalcio, autogol Palomino e non gol Chiesa: la Lega spiega il perché

Passare dalla gioia per una vittoria alla disperazione per una sconfitta nel giro di pochi minuti è possibile al Fantacalcio, dove sono determinanti anche fattori decisi lontano dal campo e che risultano decisivi per il risultato finale. È questo il caso dell’autogol di Palomino inizialmente attribuito a Chiesa.

La dinamica sembrava inizialmente chiara e senza possibilità di interpretazione: su uno spiovente dal fondo Chiesa ha calciato al volo verso la porta trovando la deviazione del difensore dell’Atalanta che ha spiazzato Gollini favorendo quindi il vantaggio della Fiorentina sull’Atalanta. Una dinamica già vista più volte e che ha portato sempre allo stesso esito: gol assegnato all’autore del tiro diretto verso lo specchio della porta.

Fantacalcio, autogol Palomino: ecco perché

Dopo aver inizialmente assegnato la rete a Chiesa, la Lega ha poi fatto marcia indietro attribuendo la paternità della rete a Palomino, che si è eretto a baluardo della porta difesa da Gollini deviando la traiettoria del pallone. Niente gol per Chiesa quindi, che deve rimandare l’appuntamento alla prima rete in campionato.

Aggiornamento 10:00

La Lega ha poi diramato un comunicato in cui spiega la decisione di assegnare l’autogol a Palomino: “Viene attribuito come autogol di Palomino il primo gol della Fiorentina, realizzato ieri al Tardini al minuto 24. L’azione che consente ai viola di passare in vantaggio scaturisce da una conclusione di Chiesa, appostato poco fuori dal limite dell’area. Sulla traiettoria del suo tiro, posizionato sulla linea dell’area piccola, con visuale libera sull’attaccante della Fiorentina, c’è il difensore dell’Atalanta Palomino, che vede arrivare il pallone e interviene per provare a rinviarlo, calciando però involontariamente la sfera nella propria porta.

Sulla base del Criterio 1A delle Linee Guida per i gol dubbi viene assegnata l’autorete per il “voluto tentativo di rinviare il pallone” da parte di Palomino, che nella circostanza ha il tempo per saltare e provare a respingere. I casi equiparabili più recenti sono quelli che portarono all’autorete di Gagliolo in Roma-Parma e di Skriniar in Inter-Fiorentina, sfortunatamente per lui anche allora su un tiro di Chiesa. Si precisa che da questa stagione, in ottica di restringere il campo delle autoreti a favore di chi tira, Chiesa si sarebbe visto attribuire la marcatura se alle spalle di Palomino non ci fosse stato Gollini, o lo stesso fosse palesemente impossibilitato a parare (vedi seconda precisazione del criterio 1-Autogol)”, conclude la nota della Lega.