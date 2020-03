Fantacalcio, gol a Kolarov o Mkhitaryan? La scelta della lega ricade sull’armeno

La Roma espugna la Sardegna Arena e batte il Cagliari l termine di una partita sofferta. 4-2 il risultato finale frutto dei gol di Kluivert, la doppietta di Kalinic e quello di Kolarov… anzi, no. La Lega ha infatti deciso di assegnare a Mkhitaryan la rete del definitivo 4-2.

Una scelta importante in ottica fantacalcio, che potrebbe stravolgere il risultato di molte giornate. Non è la prima volta che la Lega prende una decisione postuma alla gara in occasioni di questo genere. Chi ha l’armeno in rosa sarà sicuramente felice, un po’ meno chi invece ha schierato Kolarov.