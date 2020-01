Fantacalcio, quando torna Justin Kluivert? L’esterno della Roma di nuovo in gruppo

Quaranta giorni dopo riecco Justin Kluivert. Sorride la Roma e sorride anche chi lo ha al Fantacalcio. L’esterno olandese è infatti tornato in gruppo e oggi ha svolto lavoro con il resto della rosa. Un rientro che senza dubbio farà sorridere Fonseca, da sempre estimatore di Kluivert e in grado in questa stagione di valorizzarlo.

Proprio con l’allenatore portoghese Kluivert ha dato il meglio di sé, con prestazioni di livello, gol e assist. Poi l’infortunio, edema al flessore coscia sinistra, che lo ha tenuto fermo per più di une mese, 40 giorni per l’esattezza. Un lungo periodo di stop dal quale è tornato il giovane olandese, pronto a dare una mano ai suoi compagni con la sua freschezza.

Kluivert convocato con il Genoa?

In una normale situazione forse Kluivert sarebbe lasciato ancora a riposo per permettergli di recuperare al meglio dal lungo stop, ma l’emergenza in casa Roma potrebbe spingere Fonseca a portare almeno in panchina il giovane olandese. Il motivo è sotto gli occhi di tutti: il grave infortunio di Zaniolo ha aperto una falla nell’attacco giallorosso.

Zaniolo ha infatti riportato la rottura del legamento crociato che lo terrà fuori fino al termine della stagione. Il talento giallorosso spera di esserci all’Europeo, intanto la Roma si guarda intorno per carcere il sostituto. Politano è il nome caldo, in attesa di capire se l’operazione andrà in porto la Roma tenterà di recuperare Kluivert il prima possibile.