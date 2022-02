Fantasanremo, vince Emma: “Ora ho la gloria eterna”

A vincere quest’anno, insieme al festival stesso, è stato il Fantasanremo. Impossibile non averne sentito parlare. Da ‘papalina’ a ‘ciao zia Mara’, fino alle flessioni. Molte cose accadute sul palco dell’Ariston quest’anno erano legate proprio al gioco che ha impazzato sul web. Cos’era? Una sorta di fantacalcio in cui i protagonisti erano i cantanti in gara.

Bisognava sceglierne 5 e sperare che accumulassero punti in base ad una serie di bonus legati a gesti e parole da eseguire sul palco: a partecipare sono state oltre 500.000 persone, e c’è da scommetterci che l’anno prossimo saranno molte di più. Mentre gli organizzatori stanno già pensando di creare una cosa simile per gli Eurovision.

A trionfare, nella classifica finale, è stata Emma Marrone. La cantante si è piazzata in testa, sopra agli altri 24 partecipanti. Non avrà vinto il festival, ma l’ex vincitrice di Amici si è consolata per con il Fantasanremo. Una gioia condivisa con i suoi fan nel corso di una diretta Instagram con la pagina del popolare gioco.

“Il prossimo anno invece di dire papalina devono dire Emma Marrone! – ha detto la cantante. –Mi sono divertita un botto, mi avete svoltato Sanremo. Ci credevo troppo in questa cosa. Ho vinto la gloria eterna”. Emma ha poi svelato che l’inseguimento della polizia, mostrato sui social, non era finzione: “Non era la scorta. In giro per Sanremo c’ero solo io e ci hanno seguito sul serio. Poi hanno visto che ero io e ci hanno lasciato andare”.