Lavori strade Roma – Meleo e Rosati (M5S): “Al Municipio IV un vuoto manutentivo sulle strade, manca l’appalto”

“‘La maggioranza Pd che oggi governa il Municipio Roma IV ha creato una situazione gravissima, ossia un vuoto manutentivo nell’ordinaria amministrazione della riparazione stradale: il famoso lavoro di ‘tappare le buche’, uno dei problemi più annosi di questa città.

Se da un lato la maggioranza tutta si vanta di aver messo in sicurezza la rete stradale di Roma Capitale grazie ai fondi giubilari, dall’altro sfugge loro una realtà, quella che riguarda l’ordinaria amministrazione, nel caso specifico del Municipio IV. Infatti l’Assessore ai Lavori Pubblici Bacchetti, convocato in Commissione Trasparenza, informa con una serenità senza precedenti che l’appalto per il pronto intervento e la messa in sicurezza delle strade non c’è. Questo a causa di un vuoto manutentivo dovuto a problemi del sistema informatico; di conseguenza, gli interventi sostitutivi sono forniti dalle Direzioni Tecniche dei Municipi III e V. Una dichiarazione che mette in luce impietosamente una scarsa capacità di programmazione.

In compenso l’Assessore Bacchetti ha confermato, seppur indirettamente, quanto diciamo ormai da tempo: nel Municipio si fa acqua da tutte le parti e non si è in grado di portare avanti nemmeno la manutenzione ordinaria“.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, e Stefano Rosati, capogruppo M5S al Municipio IV.

