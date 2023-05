Fascia verde, il M5S: “Consiglio straordinario farsa è misura rispetto del Pd e dei suoi assessori per i cittadini”

“La nuova ZTL in Fascia verde è un provvedimento enormemente impattante nei confronti della cittadinanza tutta e come tale avrebbe avuto bisogno di adeguati tempi di discussione. Con il comportamento di oggi la maggioranza ha esplicitamente mostrato che il dialogo con i cittadini non risulta di suo interesse.

Queste le tappe dell’assurda giornata odierna, in sintesi: orario di inizio: 11:00; arrivo Patanè: 13:29; arrivo Zannola: 14:13.

I cittadini hanno aspettato ore e ore che l’assessore e il presidente di commissione arrivassero per presenziare al consiglio straordinario odierno.

Consiglio richiesto dalle opposizioni per parlare e informare la cittadinanza del III Municipio su un provvedimento sciagurato targato in tutto e per tutto Partito Democratico; il MoVimento 5 Stelle conferma la sua non presenza alla seduta odierna ed è come sempre al fianco dei cittadini per il modo in cui sono stati trattati dall’amministrazione Dem.

Siamo stati eletti per vigilare, il mandato dei cittadini è stato chiaro: il MoVimento continuerà a chiedere spiegazioni e ad auspicare una totale revisione della delibera che crea ghetti e getta i cittadini del nostro territorio dentro a un provvedimento classista.

Ci teniamo inoltre come gruppo consiliare a ricordare che la delibera di cui parla l’assessore Patanè, accusando il MoVimento 5Stelle della sua stesura, non contiene assolutamente azioni punitive nei confronti dei cittadini e soprattutto lascia ai sindaci la facoltà di applicare le azioni che ritengono necessarie al fine di migliorare le emissioni inquinanti; quindi ribadiamo che il tutto è targato solo ed esclusivamente Pd, in quanto la Regione non esprimeva un piano ma lasciava ai sindaci la possibilità di intervenire.

L’idea dei varchi (già comprati) è tutta di Patanè, non dia colpe agli ex assessori del MoVimento: sarebbe scorretto e troppo facile.

Ultimo ma non ultimo: ricordiamo all’assessore Patanè che se i binari della metro sono del 1979, l’ex sindaca Virginia Raggi all’epoca aveva solo 1 anno; è evidente che non sia anche questo colpa della Raggi“.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri M5S in III Municipio Dario Quattromani e Marina Battisti.

Max