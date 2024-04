Felipe Anderson sceglie il Palmeiras, contratto fino al 31 dicembre 2027

(Adnkronos) – Il club brasiliano Palmeiras annuncia l’ingaggio del quasi ex Lazio Felipe Anderson. “Il Palmeiras ha concordato di ingaggiare il trequartista Felipe Anderson, che ha giocato nel calcio europeo per 11 stagioni e attualmente gioca per la Lazio. Il versatile giocatore, che oggi compie 31 anni, ha firmato un pre-contratto e rinforzerà il club da luglio, dopo l’apertura del mercato internazionale: il suo contratto inizierà il 1 luglio e sarà valido fino al 31 dicembre 2027”.

“Per rispetto alla Lazio e a tutto il suo popolo che mi ha sempre sostenuto – aveva scritto il brasiliano ieri sera su Instagram – vi comunico che non ho trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la Società e quindi seguirò un’altra strada la prossima stagione. Ho sempre dimostrato con i fatti la mia professionalità e il mio impegno nei confronti della Lazio, quindi vi assicuro che continuerò a dedicarmi fino all’ultimo giorno del mio contratto per onorare questa maglia. Grazie di tutto”.