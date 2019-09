FIFA 20, i migliori giovani per FUT e carriera: la lista dei primi 20

FIFA 20, i migliori giovani per FUT e carriera: la lista dei...

FIFA 20 è ormai alle porte, ancora pochi giorni e l’ultima fatica di Electronic Arts vedrà la luce. La simulazione calcistica più giocata al mondo è pronta a mostrarsi in tutte le sue novità e le immancabili modalità che l’hanno resa così popolare. Il traino del prodotto sarà senza dubbio FUT, grazie alla quale ogni giocatore può costruire la propria squadra dei sogni e sfidare altri utenti in giro per il mondo.

Per costruire una squadra vincente è però necessario studiare ogni aspetto della rosa, anche l’età media magari. Scovare i migliori talenti sul mercato e vederli crescere anche in modalità carriera è uno degli aspetti più entusiasmanti di FIFA, grazie al quale potremo plasmare fuoriclasse in erba.

FIFA 20, la top 20 dei migliori giovani

C’èà chi, però, ad appena 18 anni è già considerato un fenomeno, e a quel punto a poco vale la conoscenza e l’intuito. Però è sempre stimolante poter toccare con mano la crescita di un potenziale campione. Nella lista dei top 100 calciatori per valore totale resa nota da EA spiccano anche giovanissimi talenti.

Per questo abbiamo deciso di stilare una classifica dei migliori 20 che potrete scegliere per il vostro team su FUT o magari nella carriera da allenatore che potrebbe portarvi a vincere trofei e a conquistare la stima dei proprio tifosi. Di seguito la lista dei migliori 20 giovani di FIFA 20:

1) Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain | 89 OVR

2) Gianluigi Donnarumma – Milan | 85 OVR

3) Matthijs de Ligt – Piemonte Calcio | 85 OVR

4) Jadon Sancho – Borussia Dortmund | 84 OVR

5) Kai Havertz – Bayer 04 Leverkusen | 84 OVR

6) Trent Alexander-Arnold – Liverpool | 83 OVR

7) Marcus Rashford – Manchester United | 83 OVR

8) Luka Jović – Real Madrid | 83 OVR

9) Steven Bergwijn – PSV | 82 OVR

10) Houssem Aouar – Olympique Lyonnais | 81 OVR

11) Éder Militão – Real Madrid | 81 OVR

12) João Félix – Atlético de Madrid | 80 OVR

13) Vinícius Jr. – Real Madrid | 79 OVR

14) Christian Pulisic – Chelsea | 79 OVR

15) Federico Chiesa – Fiorentina | 79 OVR

16) Ibrahima Konaté – RB Leipzig | 79 OVR

17)Achraf Hakimi – Borussia Dortmund | 79 OVR

18) Aaron Wan-Bissaka – Manchester United | 79 OVR

19) Dan-Axel Zagadou – Borussia Dortmund | 79 OVR

20) Alban Lafont – FC Nantes | 79 OVR