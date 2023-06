Figli coppie gay – Pratelli: “Con trascrizione atti nascita Roma più giusta. Ciaccheri: “In campo per tutelare ció che il governo vuole distruggere”

“Una firma che vale tantissimo: il Sindaco Roberto Gualtieri ha appena trascritto due atti di nascita di figli nati da due mamme registrate all’estero. Domani la nostra città scenderà al Roma Pride con ancora più orgoglio. Roma oggi è più giusta”. Lo scrive su Twitter l’assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli.

“Ringrazio il sindaco Gualtieri per un atto concreto che va nella direzione di quello che oggi è un campo di battaglia sul terreno dei diritti per tutte e tutti”, scrive invece il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri. “Le amministrazioni progressiste in Italia stanno scendendo in campo per tutelare ciò che il governo vuole distruggere. In tutto il Paese la Sinistra Civica Ecologista fa la differenza nel sostenere, interpretare e costruire strumenti perché questa battaglia – conclude – prenda corpo con atti formali città per città”.

