Finge di essere Leo Messi, va a letto con 23 donne, ma viene denunciato

Non è finita benissimo l’avventura dell’uomo che ha finto di essere il famosissimo calciatore argentino Leo Messi ed è andato a letto con un folto numero di donne: l’uomo, infatti, è stato denunciato. E la sua prodigiosa avventura amorosa, dunque, è finita nel peggiore dei modi.

Si finge Leo Messi e va a letto con 23 donne: denunciato e nei guai

Il mito del sosia si Messi si era, del resto, già diffuso in precedenza. Lui si chiama Reza Parastesh e in effetti vanta una straordinaria somiglianza con Messi: è iraniano, ed è diventato noto nel tempo ma, nel frattempo, ha sfruttato questa formidabile somiglianza per incamerare tutta una serie di successi amorosi. Andando a letto con 23 donne.

L’uomo infatti, proprio fingendo di essere Leo Messi avrebbe adescato 23 donne con le quali poi avrebbe fatto sesso. E è per questo che lui, l’iraniano Reza Parastesh, è stato denunciato alle autorità.

La pazzesca somiglianza con il fuoriclasse argentino, è servita dunque come arma per alimentarne le vergognose mire a sfondo sessuale. Stando a quanto diffuso da diversi media, l’iraniano Reza Parastesh, sarebbe stato denunciato alle autorità competenti per aver sedotto numerose donne al fine di ottenere da loro incontri sessuali. Nel dettaglio, il sosia di Messi avrebbe avuto rapporti sessuali con 23 donne fingendo di essere il campione del Barcellona.

Reza Parastesh divenne noto già due anni fa, quando il padre pubblicò una sua foto con la maglia n° 10 del Barcellona e lo scatto divenne “virale”. L’uomo, che si è fatto crescere la barba e si è curato esteticamente come Messi, ha letteralmente sfruttato questa somiglianza. Ma, evidentemente, l’ha fatto fin troppo. Finendo nei guai.