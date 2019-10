Fiorentina, Montella: “Perché l’arbitro non è andato al VAR?”

Dopo la sconfitta con la Lazio, Montella ha analizzato la sfida ai microfoni di Sky Spopt, a partire dal contestato gol di Immobile viziato, a detta dei viola, da un iniziale fallo di Lukaku: “Perché non andare a vedere l’episodio decisivo a 5 minuti dalla fine? Visto dalla tv è fallo netto, l’arbitro ha detto che per lui non era così.

Allora in mezzo al campo gli ho detto: “Siccome siamo delle stesse parti, ti vengo a trovare io a casa se vinco, altrimenti me lo paghi tu un caffè”. E penso proprio che debba pagarmelo lui. Tutto qua – lo sfogo di Montella ai microfoni di SkySport -. Ma perché non andare a vedere un’azione decisiva a 3 minuti dalla fine? È questo che dà fastidio”.

Montella: “Non è la prima volta che ci succede”

Montella ha poi continuato: “E non è la prima volta che ci succede. Perché tra fischiare e non fischiare c’è il mondo. Non è la prima volta quest’anno, per questo sono nervoso e posso dire qualcosa in più, però è dura. Se non ci fosse stato il VAR sarebbe stato più facile accettarlo ma visto che c’è… Perché si fa così? Secondo me è grave non andarlo a vedere.

Non so come bisogna accettarlo. Siamo stati 4 minuti fermi ad aspettare quello che gli dicevano, se fosse andato lui a vederlo forse avremmo impiegato meno tempo. Non ho mai parlato tanto degli arbitri come in quest’ultimo periodo. Spero almeno che Guida mi paghi un caffè.

Comunque sono orgoglioso dei ragazzi per l’applicazione. In termini di gioco la Lazio è stata superiore, a livello fisico abbiamo sofferto un po’ alla fine. Si percepiva che avevano qualcosina in più”, ha concluso l’allenatore della Fiorentina.