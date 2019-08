Firenze, bambino di due anni cade dalla finestra di un agriturismo: è grave

Era in vacanza con la sua famiglia in Toscana, a Montespertoli (Firenze), un bambino inglese di due anni attualmente ricoverato all’ospedale pediatrico Meyer in prognosi riservata a seguito di una caduta da una finestra di un agriturismo in cui pernottava insieme ai genitori e alla sorellina.

Il piccolo ha approfittato di un momento di distrazione dei genitori che si sono addormentati per entrare nella cameretta della sorellina e per affacciarsi alla finestra. Il suo peso ha rotto la zanzariera e il piccolo di due anni è quindi precipitato da un’altezza di oltre sei metri. Diverse le fratture riportate dal bambino, immediatamente trasportato in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer in cui si trova attualmente in sala rianimazione in prognosi riservata.