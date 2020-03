Flash mob 24 marzo, cosa si canta oggi alle 18: c’è Tommaso Paradiso

L’Italia canta anche se ha paura, è l’unico modo per sentirsi un po’ liberi in questo periodo di costrizioni. I flash mob continuano ad imperversare da nord a sud, toccano tutti, sono ancora uno degli appuntamenti più apprezzati di queste settimane. Tutti suoi balconi o in finestra per intonare un brano, per sentirsi più vicini.

Ieri è stato il turno di Jovanotti con ‘L’ombelico del mondo’, oggi martedì 24 marzo si canterà ‘Non avere paura’ di Tommaso Paradiso. Un titolo che dice tutto, anche se al momento è difficile non provarne, per quello che sta succedendo, per l’incertezza che avvolge il pianeta. Per questo anche solo pochi minuti fuori dalle mura di casa possono diventare importanti.

Alle 18 si canta ‘Non avere paura’

“Non avere paura quando a un tratto si fa buio”, è una delle frasi della canzone scritta da Tommaso Paradiso, ex membro dei Thegiornalisti, e anche una metafora della situazione attuale. Perché il buio è arrivato con l’emergenza coronavirus e bisogna cercare di non avere paura, anche se è difficile.

Per questo, per esorcizzarla questa paura in molti decidono di uscire sui balconi, di mettersi in finestra e cantare. Per sentirsi più uniti e un po’ più liberi. Alle 18 si canterà ‘Non avere paura’ di Tommaso Paradiso, successo recente che ha confermato ancora una volta il talento dell’artista, che ha intrapreso da poco la carriera da solista.